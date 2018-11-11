11 листопада на острові Хортиця на естакаді недобудованого мосту через Дніпро, що веде з Хортиці на лівий берег Дніпра, відбулася акція за нові мости у Запоріжжі. Захід пройшов у вигляді музичного флешмобу, під час якого декілька сотень запорожців заспівали пісню «Океану Ельзи». До акції долучились як професійні музиканти, так і пересічні городяни. На території Запорізької області існує лише 2 мостові переходи через Дніпро, які розташовані у міській зоні Запоріжжя – дамба ДніпроГЕС та мости Преображенського, що йдуть через Хортицю. Найближчі до них мости розташовані у сусідньому обласному центрі Дніпро.