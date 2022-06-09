Доступність посилання

Крим Реалії
РУС УКР КТАТ
Усі сайти RFE/RL
site logo site logo
Назад Вперед
ТОП новини
Відео

Убивства дітей на очах у батьків: які воєнні злочини у Мотижині розслідує Офіс генпрокурора?

Убивства дітей на очах у батьків: які воєнні злочини у Мотижині розслідує Офіс генпрокурора?
Embed
Убивства дітей на очах у батьків: які воєнні злочини у Мотижині розслідує Офіс генпрокурора?

No media source currently available

0:00 0:05:47 0:00
ЗАВАНТАЖИТИ

Грабували, катували і вбивали беззбройних людей: імена та звання російських військовослужбовців, які, як підозрює слідство, чинили воєнні злочини на території України, продовжують встановлювати правоохоронці.

В Офісі генпрокурора заочно оголосили підозри трьом членам ПВК«Вагнер» та п’ятьом військовослужбовцям із 37 окремої мотострілецької бригади Східного військового округу РФ, яких звинувачують у 14-ти епізодах жорстокого поводження із цивільним населенням. Зокрема, у вбивстві у березні 2022 року цілої родини старости селища Мотижин на Київщині, а також жінки, яка, за версією слідства, отримала кулю від окупантів лише через те, що мала темне вбрання. Кореспондент Радіо Свобода Україна Тарас Левченко побував на місці скоєння злочинів.

ВАС МОЖЕ ЗАЦІКАВИТИ

Нагору
XS
SM
MD
LG