Убивства дітей на очах у батьків: які воєнні злочини у Мотижині розслідує Офіс генпрокурора?

В Офісі генпрокурора заочно оголосили підозри трьом членам ПВК«Вагнер» та п’ятьом військовослужбовцям із 37 окремої мотострілецької бригади Східного військового округу РФ, яких звинувачують у 14-ти епізодах жорстокого поводження із цивільним населенням. Зокрема, у вбивстві у березні 2022 року цілої родини старости селища Мотижин на Київщині, а також жінки, яка, за версією слідства, отримала кулю від окупантів лише через те, що мала темне вбрання. Кореспондент Радіо Свобода Україна Тарас Левченко побував на місці скоєння злочинів.