Чому Українська православна церква Московського патріархату виступає проти участі своїх священиків в Об’єднавчому соборі? Як війна впливає на релігійне життя в Україні і чому саме зараз активізувалося питання про незалежність української православної церкви? Які процеси можуть відбуватися після об'єднання церков? На ці запитання в інтерв'ю Радіо Свобода відповідав заступник голови відділу зовнішніх церковних зв’язків УПЦ (МП) Микола Данилевич. Об'єднавчий собор української православної церкви відбудеться 15 грудня цього року у Києві. Як очікується, у ньому візьмуть участь представники УПЦ (КП), УАПЦ, а також певна кількість священнослужителів УПЦ (МП). На Соборі планується обрати предстоятеля нової об'єднаної православної церкви та затвердити її статут. Після цього новообраний глава отримає томос про автокефалію української православної церкви від Вселенського патріарха. У день Об'єднавчого собору 15 грудня Радіо Свобода проведе Спецефір до надання Україні томосу. Дивіться його на онлайн-платформах в Facebook та YouTube.