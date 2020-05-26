Увечері 26 травня до Музею Івана Гончара приїхали люди у формі, які представилися співробітниками Державного бюро розслідувань. Зламали двері та увірвалися до приміщення, де цього дня п'ятий президент України Петро Порошенко та його дружина Марина презентували виставку картин зі своєї колекції. Директор музею Петро Гончар повідомив, що відповідну заяву він написав у поліцію, адже двері зламані, а в приміщення проникли без його згоди. Державне бюро розслідувань відкрило справу щодо можливого порушення і несплати мита під час ввезення 43 картин в Україну.