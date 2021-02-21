Радіо Свобода запропонувало відвідати музей голові студентського дебатного клубу Сергію Кришталю, який народився вже в XXI сторіччі. Що вразило молоду людину в музеї та що він відчуває в оточені артефактів імперської, радянської та пострадянської епох?
Механіка замість електроніки: як молодь реагує на радянські артефакти – відео
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