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21 лютого 2021, Київ 16:25
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Механіка замість електроніки: як молодь реагує на радянські артефакти – відео

Механіка замість електроніки: як молодь реагує на радянські артефакти – відео
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Механіка замість електроніки: як молодь реагує на радянські артефакти – відео

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За 25 років зібрано кілька тисяч експонатів для «Музею XX сторіччя» – одесит Олександр Костогріз зберігає артефакти минулого сторіччя й може розповісти цілу історію про кожний експонат зі своєї колекції.

Радіо Свобода запропонувало відвідати музей голові студентського дебатного клубу Сергію Кришталю, який народився вже в XXI сторіччі. Що вразило молоду людину в музеї та що він відчуває в оточені артефактів імперської, радянської та пострадянської епох?

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