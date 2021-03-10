Через 82 роки одеський журналіст та засновник «Музею совка» Дмитро Бакаєв демонструє Радіо Свобода, з чого насправді складався СРСР – читає доноси, які писали в тюремних таборах Колими, демонструє «Солодке життя» очима радянського художника і готує радянський алкогольний коктейль з лосьйону після гоління і лимонаду. «Музей совка» відкрився в Одесі в 2018 році, але впродовж останнього року через пандемію майже не працює. Екскурсію провели спеціально для Радіо Свобода.