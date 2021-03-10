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10 березня 2021, Київ 16:00
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Портрет Леніна з пшениці, коктейль з одеколону і ню-живопис в одеському «Музеї совка» – відео

Портрет Леніна з пшениці, коктейль з одеколону і ню-живопис в одеському «Музеї совка» – відео
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Портрет Леніна з пшениці, коктейль з одеколону і ню-живопис в одеському «Музеї совка» – відео

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10 березня 1939 року в Радянському Союзі заявили про перемогу соціалізму та початок будівництва комунізму

Через 82 роки одеський журналіст та засновник «Музею совка» Дмитро Бакаєв демонструє Радіо Свобода, з чого насправді складався СРСР – читає доноси, які писали в тюремних таборах Колими, демонструє «Солодке життя» очима радянського художника і готує радянський алкогольний коктейль з лосьйону після гоління і лимонаду. «Музей совка» відкрився в Одесі в 2018 році, але впродовж останнього року через пандемію майже не працює. Екскурсію провели спеціально для Радіо Свобода.

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