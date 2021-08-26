«Російські колеги, Україні, на відміну від вас, не потрібно нічого приватизувати. Тому що ми, як були на своїй землі тисячу років тому, так і залишаємося на ній. Це ви приходите на чужу землю, намагаючись її привласнити. Це ви намагаєтесь привласнити чужу історію, чужі страви, чужу культуру. Україна була, є і буде. Указ президента України просто зафіксував цей факт», – заявив Кулеба.



Він також підкреслив, що спроби Москви як історичної периферії називатися центром не нові, але «факт залишається фактом: двох Києвів немає».