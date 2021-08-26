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«Росія намагається привласнити чужу історію і культуру» – глава МЗС Кулеба (відео)

«Росія намагається привласнити чужу історію і культуру» – глава МЗС Кулеба (відео)
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«Росія намагається привласнити чужу історію і культуру» – глава МЗС Кулеба (відео)

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Глава МЗС України Дмитро Кулеба під час брифінгу прокоментував реакцію російського міністра закордонних справ на рішення президента Зеленського запровадити День Української державності в День хрещення України-Руси.

«Російські колеги, Україні, на відміну від вас, не потрібно нічого приватизувати. Тому що ми, як були на своїй землі тисячу років тому, так і залишаємося на ній. Це ви приходите на чужу землю, намагаючись її привласнити. Це ви намагаєтесь привласнити чужу історію, чужі страви, чужу культуру. Україна була, є і буде. Указ президента України просто зафіксував цей факт», – заявив Кулеба.

Він також підкреслив, що спроби Москви як історичної периферії називатися центром не нові, але «факт залишається фактом: двох Києвів немає».

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