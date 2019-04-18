Окружний адміністративний суд Києва задовольнив позов бізнесмена Ігоря Коломойського проти Нацбанку й урядових установ, і визнав незаконними визнання «Приватбанку» неплатоспроможним, а також його подальшу націоналізацію. Повний зміст рішення є конфіденційним через банківську таємницю, пояснюють у суді. Зі свого боку, представники Нацбанку й Міністерства фінансів заявляють, що скасування націоналізації найбільшого українського банку є неможливим, і що вони мають докази навмисного виведення грошей з банку, яке й поставило його на межу банкрутства.