«Нам сказали менше говорити» – прихильник «Опоблоку» на з’їзді партії

У Києві відбувся форум об’єднаних опозиційних сил «Довіряй справам» – з’їзд «Опозиційного блоку», на якому оголосили імена кандидатів до Верховної Ради за виборчим списком партії і за мажоритарними округами. Першим у списку став колишній кандидат у президенти Євгеній Мураєв. Народний депутат Михайло Добкін, виступаючи на з’їзді, назвав серед цілей партії скасування законів про мову, люстрацію та декомунізацію. Серед присутніх на з’їзді були як люди пенсійного віку, так і студентство. Однак більшість з них уникали спілкування з пресою.