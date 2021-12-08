Президент США Джо Байден заявив, що Сполучені Штати підтримають Україну і забезпечать її обороноздатність, проте не надсилатимуть війська в Україну для захисту від будь-якого нового імовірного російського вторгнення. Про це американський лідер заявив журналістам на наступний день після відеоконференції, яку він мав 7 грудня з російським президентом Володимиром Путіним. При цьому, за словами Байдена, якщо Путін справді вторгнеться в Україну, то для нього, для Росії будуть «тяжкі наслідки», яких Путін «ще ніколи не бачив».

У власних коментарях після розмови з Байденом Путін знову повторив прагнення Росії отримати юридичні гарантії щодо відмови Україні у вступі в НАТО. Десятки тисяч російських військових розгорнуті нині в регіонах поблизу кордону з Україною, що насторожило як українську владу, так і офіційних осіб у Європі та Сполучених Штатах. (Відео Reuters).