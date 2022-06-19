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Наслідки масованих обстрілів Красногорівки на Донеччині (відео)

Наслідки масованих обстрілів Красногорівки на Донеччині (відео)
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Наслідки масованих обстрілів Красногорівки на Донеччині (відео)

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Красногорівка. У ніч на 19 червня містечко знову було під масованими обстрілами російських військових. Красногорівку обстрілювали, зокрема, 152-мм снарядами і різними видами РСЗВ (реактивними системами залпового вогню). Частина обстрілів прийшлася на приватний сектор і центр містечка.

Красногорівка. У ніч на 19 червня містечко знову було під масованими обстрілами російських військових. Красногорівку обстрілювали, зокрема, 152-мм снарядами і різними видами РСЗВ (реактивними системами залпового вогню). Частина обстрілів прийшлася на приватний сектор і центр містечка. На відео боєць розповідає про наслідки обстрілу російськими крилатими ракетами, який був кілька тижнів тому, і демонструє посічені осколками дерева поруч — це вже за минулу ніч.

На відео також наслідки обстрілу приватного сектору, які сталися кілька днів тому. Російський снаряд поцілив у будинок колишнього місцевого керівника військкомату: чоловік дивом лишився живий — у момент трагедії він перебував не на подвір‘ї, а поруч.

Раніше, 17 червня, в одному з будинків внаслідок російського обстрілу загинув 37-річний житель Красногорівки Роман. Сьогодні, 19 червня, з ним прощатимуться. Брат Романа Олександр отримав осколкові поранення ніг, і вцілів, бо вчасно вийшов до сусідів навпроти. За словами очевидців, трагедія сталася близько 11-ї ранку.

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