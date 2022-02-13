Маневри пройшли у критичній близькості до межі з окупованою територією. Підрозділи мали стабілізувати ситуацію на цій адміністративній межі, припинити масові заворушення, звільнити захоплені об’єкти критичної інфраструктури й адміністративні будівлі та врятувати заручників.
Поблизу Криму відбулися тактико-спеціальні навчання українських силовиків – відео
Маневри пройшли у критичній близькості до межі з окупованою територією. Підрозділи мали стабілізувати ситуацію на цій адміністративній межі, припинити масові заворушення, звільнити захоплені об’єкти критичної інфраструктури й адміністративні будівлі та врятувати заручників.
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