Маневри пройшли у критичній близькості до межі з окупованою територією. Підрозділи мали стабілізувати ситуацію на цій адміністративній межі, припинити масові заворушення, звільнити захоплені об’єкти критичної інфраструктури й адміністративні будівлі та врятувати заручників.

