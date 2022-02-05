За легендою навчань, невідомі зі зброєю захопили кілька будівель у місті, і життя мирних мешканців опинилося під загрозою. Як не допустити жертв, та вести вуличні бої з найменшими наслідками і для людей, і для інфраструктури? Найяскравіші кадри унікального вишколу – у відео Радіо Свобода.