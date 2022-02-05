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«Готові обороняти міста України»: масштабні навчання МВС, нацгвардійців і рятувальників (відео)

«Готові обороняти міста України»: масштабні навчання МВС, нацгвардійців і рятувальників (відео)
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«Готові обороняти міста України»: масштабні навчання МВС, нацгвардійців і рятувальників (відео)

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Замість полігону – зона відчуження. Прип'ять на день перетворилася на тренувальну базу для українських силовиків. (Автор: Тарас Левченко).

За легендою навчань, невідомі зі зброєю захопили кілька будівель у місті, і життя мирних мешканців опинилося під загрозою. Як не допустити жертв, та вести вуличні бої з найменшими наслідками і для людей, і для інфраструктури? Найяскравіші кадри унікального вишколу – у відео Радіо Свобода.

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