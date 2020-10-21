Неля Штепа, яку українська влада звинувачувала у сепаратизмі, знову може стати мером Слов’янська. Нині серед її конкурентів на місцевих виборах – люди, які у 2014 році також голосували за проведення так званого «референдуму» про незалежність від України, хоча кажуть, що робили це під тиском. Шість років тому Слов'янськ став головним форпостом російських гібридних сил. Саме з цього міста почалися бойові дії, які поширилися на велику частину Донбасу. Про виборчу кампанію у Слов’янську – репортаж телеканалу «Настоящее время».