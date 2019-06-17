Прифронтове Новгородське та сусідні села потерпають від нестачі води з 23 травня, коли через несплату боргів компанія ДТЕК відімкнула електропостачання насосних станцій ДП «Вода Донбасу». В Новгородському більшість жителів – це сім’ї робітників підприємства «Фенольний завод» (Метінвест), що для Новгородського є містоутворюючим. Як зазначає Новгородський селищний голова Микола Ленко, проблему посилює спеціальний закон, через який прифронтові підприємства звільняються від сплати податку на землю в місцеві бюджети, через що у місцевої влади майже немає ресурсів для вирішення питання власним коштом. Разом із ДСНС та «Фенольним заводом» місцева влада змогла забезпечити вісім підвозів технічної води на добу на 12 тисяч населення.
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