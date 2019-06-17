Доступність посилання

logo-print logo-print
Усі сайти RFE/RL
пошук за словом...
Назад Вперед
ТОП новини
17 Червень 2019, Київ 22:02
Відео

Люди сваряться за воду. У прифронтових містах її немає вже більш ніж 20 днів – відео

Люди сваряться за воду. У прифронтових містах її немає вже більш ніж 20 днів – відео
Embed

No media source currently available

0:00 0:04:11 0:00
ЗАВАНТАЖИТИ

Прифронтове Новгородське та сусідні села потерпають від нестачі води з 23 травня, коли через несплату боргів компанія ДТЕК відімкнула електропостачання насосних станцій ДП «Вода Донбасу». В Новгородському більшість жителів – це сім’ї робітників підприємства «Фенольний завод» (Метінвест), що для Новгородського є містоутворюючим. Як зазначає Новгородський селищний голова Микола Ленко, проблему посилює спеціальний закон, через який прифронтові підприємства звільняються від сплати податку на землю в місцеві бюджети, через що у місцевої влади майже немає ресурсів для вирішення питання власним коштом. Разом із ДСНС та «Фенольним заводом» місцева влада змогла забезпечити вісім підвозів технічної води на добу на 12 тисяч населення.

Дивитись коментарі

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

Нагору
XS
SM
MD
LG