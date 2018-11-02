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02 Листопад 2018, Київ 16:58
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Німеччина: магазини без пластикової упаковки – відео

Німеччина: магазини без пластикової упаковки – відео
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Німецькі торговельні мережі потроху починають відмовлятися від безкоштовних поліетиленових пакетів. У деяких магазинах вони повністю зникли, в деяких за них просять доплатити від 10 до 50 євроцентів. У Німеччині це називають першим кроком у глобальній боротьбі з пластиком. Разом з тим, у провідних країнах світу доходять висновку, що краще за переробку сміття може бути лише виробництво товарів, після яких не лишається сміття. Так, у розвинених країнах Європи з'являються перші супермаркети, де пластику та поліетилену взагалі немає. Усі продукти продаються на вагу або на розлив. Журналісти Радіо Свобода відвідали такий супермаркет у Берліні.

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