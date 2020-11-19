В прокат виходить стрічка Сенцова «Номери» (відео)
У Києві презентували стрічку «Номери» Олега Сенцова. Співрежисером стрічки виступив Ахтем Сеітаблаєв. В кінотеатрах картину можна побачити уже 19 листопада. Тим часом актори та режисер поділилися своїми враженнями і розповіли про пророблену роботу. Знімальним процесом Олег Сенцов керував «на відстані», перебуваючи увесь цей час в ув’язненні в російській колонії у місті Лабитнангі. Спочатку п’єсу поставили у театрі. Згодом її вирішили екранізувати. Втілити проект в реальність змогли за підтримки Міністерства культури та інформаційної політик України.
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