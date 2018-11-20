З 2025 року Норвегія має намір повністю заборонити ввезення та продаж нових автомобілів із бензиновими та дизельними двигунами. За цей час норвезький уряд зобов’язується забезпечити країну всією необхідною інфраструктурою для транспорту з електричними двигунами та перевести на електрику весь громадський транспорт. Але амбіційні плани Норвегії торкаються не лише наземних перевезень, а й повітряних. Улітку цього року над небом Осло здійснив свій перший тестовий політ двомісний електричний літак. Він має стати прототипом великих пасажирських літаків, якими Норвегія прагне замінити частину свого авіапарку. За планами уряду, до 2040 року всі внутрішні рейси у Норвегії мають здійснюватися електролітаками.