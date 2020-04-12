Нова зброя України дістане бойовиків у будь-якій точці Донбасу
Нова зброя української армії. Це найпотужніші ракети на сьогоднішній день. Як зараз зміниться війна на Донбасі? І навіщо Росія знову відправила своїх військових в Україну? Де зараз російські солдати? Для чого бойовики перекрили кордон між «ДНР» і «ЛНР»? Життя людей на Донбасі. І чи дійсно президент Білорусі Лукашенко не боїться епідемії коронавірусу?
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