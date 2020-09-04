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04 вересня 2020, Київ 18:14
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«Менша за краплю дощу» – про смертельну дозу «Новачка»

«Менша за краплю дощу» – про смертельну дозу «Новачка»
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«Менша за краплю дощу» – про смертельну дозу «Новачка»

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Які шанси вижити у російського опозиційного лідера Олексія Навального? Влада Німеччини заявляє, що його отруїли бойовою нервово-паралітичною речовиною «Новачок». Ісмаїл Єфендієв з Європейської асоціації центру отрут та клінічних токсикологів вважає, що доза в 30 разів менша за краплю дощу, може бути фатальною. Водночас німецькі лікарі Навального, ймовірно, отримують цінну інформацію від британських колег, які мають досвід після отруєння «Новачком» російського розвідника Сергія Скрипаля та його доньки Юлії у Солсбері у 2018 році.

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