Нове довкола COVID-19 – відеорепортаж

Сенат США з мінімальною перевагою схвалив пакет допомоги у зв’язку з COVID-19 на суму в 1,9 мільярда доларів, який подав президент Джо Байден; країни Африки отримують за програмою COVAX індійську вакцину AstraZeneca, відому як CoviShield, далай-лама, духовний лідер тибетців, прищепився вакциною CoviShield. (Відео AP)