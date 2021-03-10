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11 березня 2021, Київ 01:07
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Нове довкола COVID-19 – відеорепортаж

Нове довкола COVID-19 – відеорепортаж
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Нове довкола COVID-19 – відеорепортаж

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Огляд Радіо Свобода про нове довкола COVID-19.

Сенат США з мінімальною перевагою схвалив пакет допомоги у зв’язку з COVID-19 на суму в 1,9 мільярда доларів, який подав президент Джо Байден; країни Африки отримують за програмою COVAX індійську вакцину AstraZeneca, відому як CoviShield, далай-лама, духовний лідер тибетців, прищепився вакциною CoviShield. (Відео AP)

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