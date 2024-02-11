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«Гармата робить все сама»: новітні шведські Archer працюють на Донбасі (відео)

«Гармата робить все сама»: новітні шведські Archer працюють на Донбасі (відео)
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«Гармата робить все сама»: новітні шведські Archer працюють на Донбасі (відео)

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Новітні артилерійські системи Archer або «Лучник», які надала Швеція Україні у листопаді минулого року, ЗСУ використовують на Донецькому напрямку для точних ударів по російських силах. Військові називають головну перевагу – швидкість. Артсистема розкладається за 30 секунд та робить 21 постріл за 3 з половиною хвилини. Роботу шведських гаубиць бачили кореспонденти телеканалу «Настоящее время», створеного Радіо Свобода з участю «Голосу Америки».

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