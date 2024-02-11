Новітні артилерійські системи Archer або «Лучник», які надала Швеція Україні у листопаді минулого року, ЗСУ використовують на Донецькому напрямку для точних ударів по російських силах. Військові називають головну перевагу – швидкість. Артсистема розкладається за 30 секунд та робить 21 постріл за 3 з половиною хвилини. Роботу шведських гаубиць бачили кореспонденти телеканалу «Настоящее время», створеного Радіо Свобода з участю «Голосу Америки».