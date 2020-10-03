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03 жовтня 2020, Київ 21:03
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У Києві показали перший музей науки (відео)

У Києві показали перший музей науки (відео)
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У Києві показали перший музей науки (відео)

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У Києві презентували перший державний музей науки, який розташовується на території ВДНГ. У колишньому павільйоні «Наука» національний центр «Мала Академія Наук України» відкрив сучасний музей науки. На створення цього музею пішло 2 роки, 50 мільйонів бюджетних коштів та допомога меценатів. Вхід коштуватиме 100 гривень, для груп – 50. А для учасників бойових дій та їхніх дітей – безкоштовно. Основна мета, яку мають засновники музею, – популяризувати науку серед дітей. Про це Радіо Свобода розповіли організатори. Деталі дивіться у відео.

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