Російські військові вночі проти 6 липня завдали чергового масованого удару по Україні, внаслідок чого в Києві, за останніми даними, відомо про загибель дев’яти людей, повідомив очільник міської військової адміністрації Тимур Ткаченко. «Наразі підтверджено дев’ять загиблих і 46 постраждалих внаслідок російської атаки (у тому числі постраждали пʼятеро дітей). На жаль, це не остаточна інформація. Роботи з порятунку людей ще тривають», – написав він у телеграмі. У Державній службі з надзвичайних ситуацій повідомили про руйнування у трьох районах Києва.