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Людей шукають під завалами, близькі чекають на звістки. Місце удару по Києву (відео)

Людей шукають під завалами, близькі чекають на звістки. Місце удару по Києву (відео)
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Людей шукають під завалами, близькі чекають на звістки. Місце удару по Києву (відео)

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Російські військові вночі проти 6 липня завдали чергового масованого удару по Україні, внаслідок чого в Києві, за останніми даними, відомо про загибель дев’яти людей, повідомив очільник міської військової адміністрації Тимур Ткаченко. «Наразі підтверджено дев’ять загиблих і 46 постраждалих внаслідок російської атаки (у тому числі постраждали пʼятеро дітей). На жаль, це не остаточна інформація. Роботи з порятунку людей ще тривають», – написав він у телеграмі. У Державній службі з надзвичайних ситуацій повідомили про руйнування у трьох районах Києва.

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