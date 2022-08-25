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Йому було 11. Наслідки удару по Чаплиному на Дніпропетровщині (відео)

Йому було 11. Наслідки удару по Чаплиному на Дніпропетровщині (відео)
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Йому було 11. Наслідки удару по Чаплиному на Дніпропетровщині (відео)

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Кількість загиблих у селищі Чаплине, що на Дніпропетровщині, зросла до 25 людей. Серед них двоє це – діти. 11-річний хлопчик загинув під завалами будинку. Ще одна – шестирічна дитина – під час пожежі в авто біля залізничної станції. Про це повідомив заступник керівника голови Офісу президента Кирило Тимошенко.

Державний секретар Сполучених Штатів Ентоні Блінкен заявив, що ракетний удар, який припав на День Незалежності України, можна охарактеризувати, як звірство, відповідальні за яке мають бути покарані. Наслідки обстрілу у відео Reuters.

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