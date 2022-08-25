Йому було 11. Наслідки удару по Чаплиному на Дніпропетровщині (відео)

Кількість загиблих у селищі Чаплине, що на Дніпропетровщині, зросла до 25 людей. Серед них двоє це – діти. 11-річний хлопчик загинув під завалами будинку. Ще одна – шестирічна дитина – під час пожежі в авто біля залізничної станції. Про це повідомив заступник керівника голови Офісу президента Кирило Тимошенко.