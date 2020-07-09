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09 липня 2020, Київ 20:48
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Бойовики обстрілюють українські позиції під Горлівкою – відео з місця подій

Бойовики обстрілюють українські позиції під Горлівкою – відео з місця подій
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Бойовики обстрілюють українські позиції під Горлівкою – відео з місця подій

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На Донеччині під Горлівкою 6 липня українські позиції обстріляли з АГС. Українські військові розповідають про постійні провокації з боку російських гібридних сил та вимушену відповідь. Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

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