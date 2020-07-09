Бойовики обстрілюють українські позиції під Горлівкою – відео з місця подій

На Донеччині під Горлівкою 6 липня українські позиції обстріляли з АГС. Українські військові розповідають про постійні провокації з боку російських гібридних сил та вимушену відповідь. Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».