Бойовики обстрілюють українські позиції під Горлівкою – відео з місця подій
На Донеччині під Горлівкою 6 липня українські позиції обстріляли з АГС. Українські військові розповідають про постійні провокації з боку російських гібридних сил та вимушену відповідь. Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».
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