У бік Ізраїлю за добу було запущено понад 400 ракет зі Смуги Гази. Частину ракет було перехоплено системою протиракетної оборони «Залізний купол». Кілька ракет потрапили в житлові будинки. Одна людина загинула, десятки поранені. Тисячі людей змушені були покинути свої будинки і виїхати в безпечну зону. У відповідь на удари Ізраїль здійснив авіаналіт, обстрілявши 200 цілей радикального руху «Хамас» у Смузі Гази. Палестинські ЗМІ пишуть про шість загиблих і майже 50 поранених. Євросоюз закликав обидві сторони припинити обстріли. А США, в свою чергу, висловили солідарність з Ізраїлем, заявивши про його «право на самооборону». Чергове загострення ситуації на кордоні Ізраїлю і Смуги Гази почалося два дні тому. Тоді палестинський снайпер поранив двох ізраїльських солдатів. У відповідь ізраїльська авіація атакувала позиції «Хамас», загинули двоє палестинців. Ескалація конфлікту сталася на тлі наближається Рамадана, священного для мусульман, а також Дня незалежності Ізраїлю. Крім цього, в Тель-Авіві триває підготовка до «Євробачення–2019». Незважаючи на обстріли на кордоні, в місто продовжують прибувати учасники та гості музичного конкурсу. (Відео Reuters)