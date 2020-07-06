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06 липня 2020, Київ 19:23
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Обстріли на Луганщині: бойовики застосували ствольну артилерію та міномети – відео

Обстріли на Луганщині: бойовики застосували ствольну артилерію та міномети – відео
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Обстріли на Луганщині: бойовики застосували ствольну артилерію та міномети – відео

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Позиції українських сил неподалік Золотого на Луганщині у неділю, 5 липня, були обстріляні бойовиками російських гібридних сил із застосуванням ствольної артилерії та мінометів, повідомили у штабі Операції об’єднаних сил. Українські військові, у свою чергу, відповідають. За даними штабу ООС, бойовики 14 разів порушили режим тиші на Донбасі: 5 липня було вісім обстрілів, а в ніч на 6 липня – шість. Один український військовий поранений внаслідок мінометного обстрілу.

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