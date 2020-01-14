Головуючий суддя Святошинського районного суду міста Києва Сергій Дячук зробив заяву, в якій висловив обурення від імені суду офіційним повідомленням Офісу генерального прокурора від 28 грудня 2019 року. Повідомлення прокуратури стосувалося справи розстрілів на Майдані 20 лютого 2014 року та обвинувачених, яких передали російським гібридним силам в рамках обміну утримуваними особами на Донбасі. Ввечері 28 грудня Офіс генерального прокурора заявив, що обвинувачені «будуть зобов’язані виконувати покладені судом обов’язки, зокрема прибувати за першим викликом суду. У випадку невиконання обвинуваченими обов'язків і встановлення обставин, що обвинувачені переховуються від суду з метою ухилення від кримінальної відповідальності, судом буде ухвалене рішення про оголошення їх у розшук».