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27 Травень 2019, Київ 19:55
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Бунт в одеській колонії: що сталося – відео з місця подій

Бунт в одеській колонії: що сталося – відео з місця подій
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Місцеві ЗМІ повідомили, що в Одесі 27 травня спалахнули заворушення в Південній виправній колонії загального режиму №51. За попередніми даними, під час заворушень у колонії ніхто не втік, поранено щонайменше четверо працівників установи. Як повідомив Остапенко, 22 травня ув’язнені просили уповноважену Верховної Ради з прав людини перевірити умови утримання в колонії. 24 травня така перевірка була, але підтвердження фактам, про які заявляли в’язні, не знайшли. Ув’язнені, зокрема, скаржилися на необґрунтовані обшуки в локальних секторах колонії.​

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