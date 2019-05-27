Бунт в одеській колонії: що сталося – відео з місця подій

Місцеві ЗМІ повідомили, що в Одесі 27 травня спалахнули заворушення в Південній виправній колонії загального режиму №51. За попередніми даними, під час заворушень у колонії ніхто не втік, поранено щонайменше четверо працівників установи. Як повідомив Остапенко, 22 травня ув’язнені просили уповноважену Верховної Ради з прав людини перевірити умови утримання в колонії. 24 травня така перевірка була, але підтвердження фактам, про які заявляли в’язні, не знайшли. Ув’язнені, зокрема, скаржилися на необґрунтовані обшуки в локальних секторах колонії.​