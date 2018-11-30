В Одеському національному театрі опери і балету за підтримки Українського культурного фонду і новоствореного Фонду одеської національної опери поставлять оперу «Дракон» (1944) за п'єсою радянського драматурга Євгенія Шварца. Перетворювати п'єсу в оперу буде головний режисер Опери і голова Фонду Євген Лавренчук. За його словами він же двічі займався тією темою, але вперше буде говорити про тоталітаризм в оперному форматі. Перекладом і написанням лібрето займався український письменник Павло Ар'є, музику написав композитор Антон Байбаков, а художником спектаклю є Наталія Лейкіна. На сцені опера має з'явитися на квітень-травень 2019 року. Після одеської прем'єри «Дракона» чекають київські і львівські гастролі. Також постановку можливо покажуть у Дніпрі та Харкові.