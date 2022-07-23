У Міністерстві закордонних справ України засудили удар і наголосили, що він ставить під сумнів зобов’язання, які взяла на себе Росія, підписавши 22 липня в Стамбулі угоду, що має розблокувати експорт зерна з України.
Удар по Одеському порту. Наслідки (відео)
Російські військові випустили по Одеському порту 4 крилаті ракети типу «Калібр», повідомили в ОК «Південь». Дві з них влучили в об'єкти інфраструктури, дві збили сили ППО. Ударною хвилею пошкоджено вікна будівель навколо порту. Серед співробітників порту, за повідомленням, є поранений, неважкий.