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Удар по Одеському порту. Наслідки (відео)

Удар по Одеському порту. Наслідки (відео)
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Удар по Одеському порту. Наслідки (відео)

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Російські військові випустили по Одеському порту 4 крилаті ракети типу «Калібр», повідомили в ОК «Південь». Дві з них влучили в об'єкти інфраструктури, дві збили сили ППО. Ударною хвилею пошкоджено вікна будівель навколо порту. Серед співробітників порту, за повідомленням, є поранений, неважкий.

У Міністерстві закордонних справ України засудили удар і наголосили, що він ставить під сумнів зобов’язання, які взяла на себе Росія, підписавши 22 липня в Стамбулі угоду, що має розблокувати експорт зерна з України.

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