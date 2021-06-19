Виведення радянських військ із Угорщини розпочалася у 1989 році, але Радянський Союз не міг надати достатньо житла для усіх солдатів, які поверталися додому. Це стало однією з причин, чому радянські війська покидали Угорщину протягом понад двох років.



Журналісти Угорської редакції Радіо Свобода відвідали одну з колишніх баз радянської армії у Будапешті та поспілкувалися із істориком Андрашем Міком. Він розповів якими були останні роки перебування радянських військ на території Угорщини.