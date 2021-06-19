Доступність посилання

Крим Реалії
РУС УКР КТАТ
Усі сайти RFE/RL
site logo site logo
Назад Вперед
ТОП новини
Відео

Історія радянського солдата, який останнім залишив окуповану СРСР Угорщину (відео)

Історія радянського солдата, який останнім залишив окуповану СРСР Угорщину (відео)
Embed
Історія радянського солдата, який останнім залишив окуповану СРСР Угорщину (відео)

No media source currently available

0:00 0:04:49 0:00
ЗАВАНТАЖИТИ

Віктору Шилову зараз 81 рік. Він був командувачем військ CРСР, що окупували Угорщину. У розмові з Радіо Свобода він згадує події 1989 –1991 років.

Виведення радянських військ із Угорщини розпочалася у 1989 році, але Радянський Союз не міг надати достатньо житла для усіх солдатів, які поверталися додому. Це стало однією з причин, чому радянські війська покидали Угорщину протягом понад двох років.

Журналісти Угорської редакції Радіо Свобода відвідали одну з колишніх баз радянської армії у Будапешті та поспілкувалися із істориком Андрашем Міком. Він розповів якими були останні роки перебування радянських військ на території Угорщини.

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

Нагору
XS
SM
MD
LG