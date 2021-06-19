Виведення радянських військ із Угорщини розпочалася у 1989 році, але Радянський Союз не міг надати достатньо житла для усіх солдатів, які поверталися додому. Це стало однією з причин, чому радянські війська покидали Угорщину протягом понад двох років.
Журналісти Угорської редакції Радіо Свобода відвідали одну з колишніх баз радянської армії у Будапешті та поспілкувалися із істориком Андрашем Міком. Він розповів якими були останні роки перебування радянських військ на території Угорщини.
Історія радянського солдата, який останнім залишив окуповану СРСР Угорщину (відео)
Виведення радянських військ із Угорщини розпочалася у 1989 році, але Радянський Союз не міг надати достатньо житла для усіх солдатів, які поверталися додому. Це стало однією з причин, чому радянські війська покидали Угорщину протягом понад двох років.
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Віталій Портников
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