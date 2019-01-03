Молодь Києва йде на вибори? – опитування

Соціологи стверджують, що українська молодь цікавиться виборами все менше й менше. У 2004 році у виборах президента взяли участь 71% представників молоді (18-29 років) серед тих, хто голосував. 2014 року – 44%. Якщо у першому й другому випадках був «мобілізаційний ефект» більш сильний (Помаранчева революція, Революція гідності й війна), то нині він набагато нижчий, вважають експерти. Журналісти Радіо Свобода на вулицях Києва запитали в представників української молоді – чи збираються вони на вибори президента України в 2019 році. (Відео Анастасія Ткачук та Володимир Паутов).