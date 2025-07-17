16 липня Верховна Рада України підтримала відставку Дениса Шмигаля з посади прем'єр-міністра. Він обіймав цю посаду з березня 2020 року. Напередодні президент запропонував очолити Шмигалю Міноборони. За його словами, «колосальний досвід» Шмигаля точно буде корисним на цій посаді. Як українці оцінюють роботу Дениса Шмигаля на посту прем'єр-міністра? Які є очікування від Шмигаля як можливого міністра оборони? Які очікування від нового уряду? Чи знаєте ви, хто став новим прем'єр-міністром? Радіо Свобода запитало у людей на вулицях Києва