Останній рейс з України до Білорусі: що про припинення авіасполучення думають пасажири – відео

Білоруські міліціонери 23 травня затримали опозиційного журналіста та блогера Романа Протасевича. Він був на борту літака Ryanair, що екстрено приземлився в Мінську через повідомлення про мінування, яке не підтвердилося. Також затримали його дівчину, росіянку Соф’ю Сапегу. Правозахисний центр «Весна» вже визнав Протасевича політичним в’язнем. Інцидент також засудили Сполучені Штати, Євросоюз, Україна та низка інших країн світу й закликали негайно звільнити журналіста та його дівчину. Зокрема, ЄС узгодив запровадження додаткових санкцій щодо Мінська, український уряд оголосив, що припиняє авіасполучення з Білоруссю, а президент США Джо Байден пообіцяв співпрацювати із Європою у запровадженні обмежень проти причетних до затримання Протасевича. (Відео Reuters)