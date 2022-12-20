Острів Зміїний зараз: що залишилося від російських військ | Ексклюзив Донбас Реалії

Журналістам вперше надали можливість відвідати острів Зміїний у Чорному морі після його звільнення від присутності російських військ 30 червня 2022 року – його окупація відбулася надвечір першого дня повномасштабного вторгнення російських військ в Україну 24 лютого. На острові перебуває обмежена кількість бійців Інтернаціонального легіону та інших підрозділів ЗСУ – зокрема етнічних росіян.

Радіо Свобода поспілкувалося на острові з Іллею Богдановим – росіянином та колишнім офіцером ФСБ, який воює на українському боці з 2014 року.

На Зміїному ракетними, бомбовими та артилерійськими ударами фактично повністю зруйнований комплекс будівель, що існував до цього. Залишилися розбитою та спаленою значна кількість російської техніки та озброєння. До прикладу, не менше 5 систем ППО ближнього радіуса дії – Панцир С1 та Тор. Також залишки російського вертольота Мі-8, ураження якого зафіксоване з БПЛА Bayraktar TB2. Залишені значні запаси їжі та боєприпасів.

Російські війська вже завдавали ракетних ударів по острову, коли там знаходився український гарнізон. Акваторію Чорного моря на великій дистанції патрулює російський літак-розвідник Су-24МР, щоб виявляти активність на воді, тому пересуватися до острова доводиться на невеличкому катері.