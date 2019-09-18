Доступність посилання

logo-print logo-print
Усі сайти RFE/RL
пошук за словом...
Назад Вперед
ТОП новини
18 Вересень 2019, Київ 23:49
Відео

В озброєного на мосту Метро раніше вилучали вибухівку – відео

В озброєного на мосту Метро раніше вилучали вибухівку – відео
Embed

No media source currently available

0:00 0:02:28 0:00
ЗАВАНТАЖИТИ

Три місяці тому в чоловіка, який 18 вересня був озброєний на мосту Метро, вже вилучали 2 кілограми вибухівки. Про це під час брифінгу на місці події повідомив керівник київської поліції Андрій Крищенко. 18 вересня невідомий заблокував рух на мосту Метро в Києві, здійснив кілька пострілів і погрожував підірвати його і державні установи. Силовики проводили спеціальну операцію, в результаті якої озброєного чоловіка затримали. В поліції згодом повідомили, що, затриманий пояснив свої дії тим, що «хотів поговорити зі своєю дівчиною».

Дивитись коментарі

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

Нагору
XS
SM
MD
LG