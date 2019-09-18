Три місяці тому в чоловіка, який 18 вересня був озброєний на мосту Метро, вже вилучали 2 кілограми вибухівки. Про це під час брифінгу на місці події повідомив керівник київської поліції Андрій Крищенко. 18 вересня невідомий заблокував рух на мосту Метро в Києві, здійснив кілька пострілів і погрожував підірвати його і державні установи. Силовики проводили спеціальну операцію, в результаті якої озброєного чоловіка затримали. В поліції згодом повідомили, що, затриманий пояснив свої дії тим, що «хотів поговорити зі своєю дівчиною».