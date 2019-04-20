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20 Квітень 2019, Київ 21:43
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«Ми всі – собори»: 23 субота протестів «жовтих жилетів» – відео

«Ми всі – собори»: 23 субота протестів «жовтих жилетів» – відео
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У суботу 20 квітня на вулиці Парижа повернулися «жовті жилети». На жилетах були написи: «Все для Нотр-Даму, нічого для знедолених» та «Ми всі – собори». Також у столиці Франції цього дня можна було побачити палаючі мотоцикли та відчути сльозогінний газ. Протести «жовтих жилетів» тривають вже п’ятий місяць. Рух «жовтих жилетів» почався в листопаді 2018 року як протест проти підвищення тарифів на пальне. Зараз він об’єднує противників курсу французької влади, у тому числі крайніх лівих та правих. «Жовті жилети» традиційно проводять демонстрації по суботах. (Відео Reuters)

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