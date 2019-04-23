З житлового масиву Золотого-5 на Луганщині контрольовані Росією бойовики з мінометів забороненого 120 калібру обстріляли позиції Збройних Сил України, розповіли Радіо Свобода українські військові. Вони зазначили, що режим тиші бойовики порушували і під час виборів президента України. Зокрема, 20 квітня військові нарахували близько 15 «приходів» 120 міліметрових мін. (Відео зняте 20 та 21 квітня). «Пасхальне перемир‘я» мало вступити в силу 19 квітня опівдні. Проте, як розповіла представниця України в гуманітарній підгрупі Тристоронньої контактної групи Ірина Геращенко, 18 квітня під час переговорів ТКГ у Мінську Росія відмовилася підтримати ініціативу України оголосити перемир‘я на свята.