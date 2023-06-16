НАТО слід бути чіткими щодо надання Україні гарантій безпеки, а ще переосмислити доктрину самостримування Альянсу, – так вважає голова комітету закордонних справ, оборони та безпеки Сенату Чехії Павел Фішер. Він разом із колегами по комітету побував у Києві. Приїхали аби оцінити «як працює надана Чеською Республікою допомога, і що потрібно для того, щоб зробити більше». Про членство України в НАТО, потребу реформування ООН, допомогу Чехії у війні проти Росії а також про трибунал для Путіна – у ексклюзивному інтерв‘ю для Радіо Свобода.