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24 Жовтень 2018, Київ 14:47
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«Чому ростуть ціни?»: під АП та Кабміном вимагали зниження тарифу на газ - відео

«Чому ростуть ціни?»: під АП та Кабміном вимагали зниження тарифу на газ - відео
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«За справедливі тарифи», «Заплати за газ- оплати Фірташу відпустку в Австрії» та «Гроші МВФ для олігархів, борги для Українців» - з такими плакатами мітингували 24 жовтня біля Адміністрації президента України і будівлі уряду в Києві. На акціях протесту вимагали скасування підвищення тарифів на газ. Мітинги організували ВО «Батьківщина», громадська організація «Центр захисту киян» і ВО «Свобода». Загалом на акціях було близько трьохсот людей. 19 жовтня прем’єр-міністр Володимир Гройсман повідомив, що з 1 листопада 2018 року ціни на газ для населення в Україні зростуть на 23,5%. У Кабміні таке рішення назвали «вимушеним кроком» і заявили, що в перебігу переговорів із кредиторами взагалі йшлося про подорожчання на 60%.

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