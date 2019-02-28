Кілограм гречки від кандидата – це ще не підкуп. Радник міністра внутрішніх справ Іван Варченко озвучив суму, з якої починається підкуп виборців. Чинне законодавство розцінює як підкуп подарунок виборцю вартістю понад 3% від розміру прожиткового мінімуму для працездатної особи. На сьогодні ця сума становить близько 60 гривень. Ми порахували, що можна і чого не можна купити на суму до 60 гривень. До того ж наочно показали, чому кожен голос важливий і чому не можна продаватись на виборах.