Доступність посилання

logo-print logo-print
Усі сайти RFE/RL
пошук за словом...
Назад Вперед
ТОП новини
28 Лютий 2019, Київ 16:39
Відео

Підкуп виборців. За скільки безкарно можна продати голос? (Відео)

Підкуп виборців. За скільки безкарно можна продати голос? (Відео)
Embed

No media source currently available

0:00 0:02:47 0:00
ЗАВАНТАЖИТИ

Кілограм гречки від кандидата – це ще не підкуп. Радник міністра внутрішніх справ Іван Варченко озвучив суму, з якої починається підкуп виборців. Чинне законодавство розцінює як підкуп подарунок виборцю вартістю понад 3% від розміру прожиткового мінімуму для працездатної особи. На сьогодні ця сума становить близько 60 гривень. Ми порахували, що можна і чого не можна купити на суму до 60 гривень. До того ж наочно показали, чому кожен голос важливий і чому не можна продаватись на виборах.

Дивитись коментарі

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

Нагору
XS
SM
MD
LG