Доступність посилання

logo-print logo-print
Усі сайти RFE/RL
пошук за словом...
Назад Вперед
ТОП новини
07 Листопад 2018, Київ 23:10
Відео

Підтримка України з боку США після виборів не зміниться – Климпуш-Цинцадзе (відео)

Підтримка України з боку США після виборів не зміниться – Климпуш-Цинцадзе (відео)
Embed

No media source currently available

0:00 0:01:46 0:00
ЗАВАНТАЖИТИ

Україна може розраховувати на подальшу підтримку Сполучених Штатів незалежно від результатів проміжних виборів – таку думку у коментарі Радіо Свобода висловила віце-прем’єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Іванна Климпуш-Цинцадзе. 6 листопада в Сполучених Штатах пройшли проміжні вибори. За попередніми результатами, представники Демократичної партії взяли під контроль нижню палату Конгресу – Палату представників. Водночас Ресубліканська партія зберегла більшість своїх прибічників у Сенаті. Навесні 2018 року Україна закупила в США 210 протитанкових ракетних комплексів «Джавелін». У вересні цього року набув чинності закон про бюджет Міністерства оборони США на 2019 рік, який передбачає виділення 250 мільйонів доларів безпекової допомоги Україні.

Дивитись коментарі

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

Нагору
XS
SM
MD
LG