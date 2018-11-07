Україна може розраховувати на подальшу підтримку Сполучених Штатів незалежно від результатів проміжних виборів – таку думку у коментарі Радіо Свобода висловила віце-прем’єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Іванна Климпуш-Цинцадзе. 6 листопада в Сполучених Штатах пройшли проміжні вибори. За попередніми результатами, представники Демократичної партії взяли під контроль нижню палату Конгресу – Палату представників. Водночас Ресубліканська партія зберегла більшість своїх прибічників у Сенаті. Навесні 2018 року Україна закупила в США 210 протитанкових ракетних комплексів «Джавелін». У вересні цього року набув чинності закон про бюджет Міністерства оборони США на 2019 рік, який передбачає виділення 250 мільйонів доларів безпекової допомоги Україні.