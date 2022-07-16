Із 600 мешканців у селі Плавні на Запоріжжі залишились у своїх домівках лише 120 людей. Нині населений пункт живе на «нулі». В ньому ані води, ані світла, ані газу. Село входить до Василівської ОТГ, центр якої – місто Василівка – нині є окупованим військами РФ. У цих умовах шукати допомогу для селян, що залишились жити на лінії фронту, взялася місцева мешканка Світлана. Жінка зверталася до різних фондів і волонтерів, які згодом відгукнулися на її прохання підтримати жителів Плавнів. Нині вона фактично є за старосту у селі. Радіо Свобода познайомилось з нею під час поїздки до села з волонтерами, що доправили у Плавні гуманітарну допомогу, та розпитало Світлану про життя в селі на лінії фронту.