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«Могла народити прямо в підвалі»: породілля про перші дні повномасштабного вторгнення РФ (відео)

«Могла народити прямо в підвалі»: породілля про перші дні повномасштабного вторгнення РФ (відео)
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«Могла народити прямо в підвалі»: породілля про перші дні повномасштабного вторгнення РФ (відео)

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2023 року в Україні очікується катастрофічне падіння народжуваності, такі побоювання висловили в Інституті демографії та соціальних досліджень імені Михайла Птухи. Через бойові дії та неможливість урахування народжуваності на окупованих територіях точну кількість народжених за період повномасштабного вторгнення сказати неможливо, проте зараз цей показник, кажуть фахівці, погіршився в середньому на 30-40%.  Історію жінки з Дніпра, яка народила у перші місяці повномасштабного російського вторгнення, дивіться у відео.

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