24 полонених військових моряків захищає 30 адвокатів, ще 4 – в резерві, повідомила омбсудмен України Людмила Денісова. Координує зусилля адвокатської групи адвокат Микола Полозов, який неодноразово супроводжував у російському суді українських політичних в’язнів. Усі моряки визнали себе військовополоненими та не дають показів. На думку адвокатів та української влади, із ними мають поводитися, згідно із третьою Женевською конвенцією. Росія називає моряків порушниками кордону і розглядає як кримінальних злочинців, каже Полозов. Він зауважує, що і згідно з власною конституцією Росія мала би ставитися до них (моряків) відповідно до норм міжнародного права, як до комбатантів. У грудні 2018 року родичі полонених отримали по 150 тисяч гривень для підтримки і оплати юридичної допомоги.