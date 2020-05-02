Олександр родом з Лутугинського району Луганської області (зараз окупована територія). Його затримали російські гібридні формування 16 травня 2019 року за «підозрою» у «диверсійній діяльності» та «шпигунстві на користь України». Олександру дали півтора роки тюрми. Він розповідає, що переважна більшість в’язнів – колишні учасники російських гібридних формувань. Однак конфліктів, навіть через політичні переконання, переконує колишній полонений, з «політичними» не було. 1 травня закінчився термін обсервації українських громадян, звільнених в рамках обміну 16 квітня. За словами голови Військово-цивільної адміністрації Донецької області Павла Кириленка, ПЛР-тести на коронавірус в усіх – негативні.