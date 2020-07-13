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13 липня 2020, Київ 14:46
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Як голосували поляки у другому турі виборів президента - відео

Як голосували поляки у другому турі виборів президента - відео
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Як голосували поляки у другому турі виборів президента - відео

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У Польщі у неділю, 12 липня, проходив другий тур президентських виборів. За посаду змагалися чинний глава держави Анджей Дуда і мер Варшави Рафал Тшасковські. Наразі чинний президент Польщі Анджей Дуда здобуває 51,21% голосів в другому турі виборів президента Польщі. Станом на зараз Національна виборча комісія порахувала 99,97% голосів. Його опонент, мер Варшави Рафал Тшасковські отримує 48,79% голосів. Явка на виборах була незвично високою – 68,12%. У 2015 році Дуда так само переміг у другому турі виборів президента. Він здобув 51,5% голосів і здолав тодішнього президента Броніслава Коморовського, який отримав 48,5%.

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