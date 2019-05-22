Доступність посилання

logo-print logo-print
Усі сайти RFE/RL
пошук за словом...
Назад Вперед
ТОП новини
22 Травень 2019, Київ 22:33
Відео

Порошенко назвав «політичними переслідуваннями» справи проти нього

Порошенко назвав «політичними переслідуваннями» справи проти нього
Embed

No media source currently available

0:00 0:03:17 0:00
ЗАВАНТАЖИТИ

Екс-президент України Петро Порошенко заявляє, що розслідування, початі після завершення терміну його повноважень, є політичними переслідуваннями, і свідчать про початок парламентської виборчої кампанії. Він також не виключив появи нових справ проти себе. Раніше Державне бюро розслідувань почало досудове розслідування щодо Порошенка за фактом можливої державної зради – за заявою екс-заступника голови Адміністрації президента в часи Віктора Януковича Андрія Портнова. Також про розслідування проти Порошенка повідомила САП.

Дивитись коментарі

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

Нагору
XS
SM
MD
LG